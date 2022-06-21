اليكم سبب تخفيض سعر تذكرة حفل محمد رمضان في الأردن

أحيا النجم محمد رمضان، الجمعة الماضية، حفلًا غنائيا بالمملكة الأردنية الهاشمية، رفع لافتة كامل العدد، هذا وقد شهد الحفل الذي قدمه الفنان محمد رمضان مساء الجمعة السابقة في دولة الأردن، العديد من المفاجآت والأمور المثيرة للجدل.

فقد اختار هذه المرّة أن يدخل المسرح بسيارة “لامبورجيني”، وعند سؤاله من وسائل الإعلام الأردية عن هذا، قال إنه حصل على إذن من الحكومة للدخول بها على خشبة المسرح.

ومما أثار الجدل أكثر لدى الجمهور و رواد التواصل الإجتماعي، هو اضطرار الشركة المنظمة لتخفيض سعر تذكرة الحفل لتكون بـ50 دينار أردني بدلا من 200 دينار أردني، أي ما يعادل 250 دولارًاً أميركياً، بحسب بعض المغرّدين.

وذلك لإن حفل محمد رمضان جاءت في وقت تعاني فيه الأردن من أزمة اقتصادية حقيقية، وارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والمحروقات، وذلك بسبب أزمة حرب “روسيا-أوكرانيا” التي تابعت أزمة “كورونا” التي ضربة العالم وهشت اقتصاد أكبر الدول، حيث تعد الأردن من أكثر الدول التي تضررت اقتصاديا أثر كل الأزمات العالمية التي تحيط العالم.

وظهر محمد رمضان بأكثر من إطلالة ظهر في البداية بجاكيت ذهبي من دون قميص، ثم بالطو أحمر طويل والعديد من الإطلالات التي ظهر بها خلال استعراضاته في الحفل.وظهر أيضًا مرتديًا الزي الشعبي للأردن كما عرض خلال الحفل مقطع فيديو يبرز حديث الفنان عمر الشريف عنه الذي قال أنه سيكون أفضل ممثل.

وتصدرت الحفلة الترند في الأردن حيث عبر المغردون عن استيائهم من استضافة رمضان ودخوله المسرح بهذه الطريقة الاستفزازية.

وفي سياق آخر، روج محمد رمضان مؤخرًا لفيلمه الجديد التي يستعد لطرحه قريبًا وتحمل اسم “نمبر1″، معلنا عن بدء التصوير خلال الفترة القريبة القادمة بمشاركة العديد من نجوم السينما بمصر والوطن العربي.