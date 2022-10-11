اليكم 5 طرق للسيطرة على انفعالات وضغوط العمل

حيث إنه يوجد ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعانون من التوتر أو القلق في حياتهم يقولون أنه يتداخل مع حياتهم اليومية، ومكان العمل ليس استثناء ويمكن أن يؤثر القلق على الأداء في العمل وجودة العمل والعلاقات مع الزملاء والعلاقات مع المشرفين.

حتى لو كنت شخصًا غير منظم بشكل طبيعي، فإن التخطيط المسبق للبقاء منظمًا يمكن أن يقلل بشكل كبير من إجهادك في العمل أن تكون منظمًا مع وقتك يعني تقليل الاندفاع في الصباح لتجنب التأخير وكذلك تقليل الزحام للخروج في نهاية اليوم.

يمكن أن يعني الحفاظ على تنظيم نفسك أيضًا تجنب الآثار السلبية للفوضى وزيادة كفاءة عملك.

أول خطوة في طريق التعامل مع ضغوط العمل هي تحديد مصادرها، هذه المصادر قد تكون آتية من بيئة العمل أو الزملاء أو من طبيعة العمل نفسه، وقد تكون مؤقتة، وقد تكون دائمة.

ممارسة الرياضة

الرياضة من النشاطات التي ترفع معدل ضربات القلب، هي وسيلة فعالة لتحسين مزاجك، وشحن طاقتك، وزيادة تركيزك، واسترخاء العقل والجسم، وكذلك لتهدئة أعصابك وتخفيف الضغوط عنك.

احرص على العادات الغذائية السليمة

السكر أو الأطعمة المليئة بالدهون، مثل: البيتزا والوجبات السريعة والمثلجات تجعلنا نشعر بالخمول، وهذا بدوره يزيد من الضغط علينا.

المشي في الغداء

يشعر الكثير من الناس بالآثار السيئة لقيادة نمط حياة مستقر يمكنك مكافحة الآثار الجسدية والعقلية لضغوط العمل عن طريق ممارسة بعض التمارين في استراحة الغداء.

إذا كان جدولك يسمح بذلك، فقد تحاول أخذ فترات راحة قصيرة خلال اليوم يمكن أن يساعدك ذلك على التخلص من التوتر وتحسين حالتك المزاجية والحصول على شكل أفضل.

حافظ على الكمالية تحت السيطرة

قد يجعلك تحقيق إنجازات عالية تشعر بالرضا عن نفسك ويساعدك على التفوق في العمل، لكن كونك منشد الكمال يمكن أن يخلق مشاكل لك “ومن حولك”.

قد لا تتمكن من القيام بكل شيء على أكمل وجه، في كل مرة لا سيما في وظيفة مزدحمة وسريعة الخطى تتمثل الإستراتيجية الجيدة لتجنب فخ الكمال دائمًا في بذل قصارى جهدك وتخصيص الوقت لتهنئة نفسك على جهودك، قد تجد أن نتائجك أفضل وستكون أقل توتراً في العمل.

استمع إلى الموسيقى على Drive Home

يوفر الاستماع إلى الموسيقى العديد من الفوائد ويمكن أن يكون وسيلة فعالة لتخفيف التوتر قبل وأثناء وبعد العمل.

يمكن أن يساعدك تشغيل أغنية تبعث على الارتياح أثناء تناول وجبة الإفطار في بدء يومك وأنت تشعر بالاستعداد بشكل أفضل للتفاعل مع الأشخاص في حياتك وبالمثل، فإن التغلب على ضغوط يوم طويل بموسيقاك المفضلة أثناء القيادة إلى المنزل يمكن أن يساعدك على الاسترخاء والشعور بتوتر أقل عندما تصل إلى هناك.