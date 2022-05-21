إليكم أهم 8 حيل لإبعاد القطط عن حديقة المنزل

قد تتجول القطط المنزلية والقطط الضالة في حديقتك بسبب الفضول والتزاوج والصيد والتغذية وإنشاء المنطقة، قد يبحث البعض عن مكان جديد للاتصال بالمنزل.

نظراً لأن القطط تتمتع بقدرات لا تصدق في التسلق والقفز، فإن إبعادها عن منطقتك الخارجية قد يكون أمراً صعباً، ألقِ نظرة على بعض طاردات القطط الجيدة والأساليب لمنع المتسللين القطط من استخدام حديقتك كصندوق فضلات.

وتُعد القطط من الحيوانات الأليفة المرغوبة من قبل الكثير، حيث يحرص البعض على تربية القطط في المنزل لعدة أسباب، منها للشعور بالطمأنينة والسكينة، إلى جانب الأسباب الصحية مثل زيادة المناعة وتقليل ضغط الدم، لكن قد تتسبب قطط الشارع الإزعاج للبعض ويُصبح وجودها غير مرحب به.

ما هي أفضل طريقة لإبعاد القطط عن حديقتك؟ إذا كانت الزيارات المتكررة من القطط المجاورة تدمر حديقتك المحببة، فهناك بالفعل عدد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لردع القطط بطريقة إنسانية عن دخول حديقتك.

ولهذا سنقدّم لكم عن أبرز طرق طرد القطط من حديقة المنزل :

1- نباتات كريهة الرائحة :

يمكن أن تلعب الرائحة دوراً قوياً في تحديد كيفية إبعاد القطط عن حديقتك، بعض النباتات تنبعث منها روائح لا تحبها القطط، زرع القليل من هؤلاء لمنع القطط من التجذير في التربة القريبة:

طارد القطط التجاري الذي يحتوي على رائحة الحيوانات المفترسة يمكن أن يجعلهم يتراجعون، في حين أن نشر حبيبات القهوة أو قشر الحمضيات حول الفناء الخلفي قد يؤدي أيضاً إلى صد الزائرين القطط عن طريق أنوفهم.

لا تحب القطط روائح الحمضيات، لذا يمكنك رمي قشور البرتقال أو الليمون أو الليمون الحامض أو الجريب فروت في الحديقة وحولها.

من المستبعد جداً أن تحاول القطط تناول اللافندر نظراً لرائحته الرادعة، ومع ذلك فإن القطط التي تبتلعها قد تعاني من الغثيان والقيء.

لا ينبغي نشر العديد من الزيوت العطرية، بما في ذلك اللافندر، بالقرب من القطط، لأنها قد تسبب تهيجاً في الجهاز التنفسي أو أعراضاً للتسمم.

الموانع الأخرى ذات الرائحة الكريهة :

إذا كنت لا ترغب في تعكير حديقتك بالنباتات الطاردة للقطط، فهناك طرق أخرى لردع القطط عن استخدام الرائحة.

ويوصي بخلط 10 قطرات من زيت إكليل الجبل العطري في كوب واحد من الماء ورشها أينما لاحظت زواراً غير مرغوب فيهم من القطط.

2- الامتناع عن تقديم الطعام للقطط:

لا يُنصح بتقديم الطعام إلى القطط، فذلك يُشجعها على البقاء حول المنزل، كما تُفضل القطط التردد إلى المكان الذي يُقدم لها الطعام بشكل مستمر، ناهيك عن أن ذلك سيفتح مجالاً للكثير من القطط الأخرى للقدوم إلى المنزل.

3- سياج مقاوم للقطط :

إذا كنت تتساءل عن كيفية إبعاد القطط عن حديقتك ولديك ميزانية لتجنيبها، ففكر في سياج مقاوم للقطط، على الرغم من أن السياج المضاد للقطط قد يكون مكلفاً نسبياً، إلا أنه فعال للغاية إنه يعمل عن طريق توجيه الجزء العلوي المائل من السياج للخارج بدلاً من الداخل.

4- أجهزة الموجات فوق الصوتية :

تصدر أجهزة الموجات فوق الصوتية إنذاراً عالي التردد غير مسموع للإنسان ولكنه مزعج للغاية للقطط، يمكنك وضع الجهاز بحيث يواجه الحديقة عندما يكتشف مستشعر الحركة وجود حيوان، يصدر الجهاز ضوضاء مذهلة، معظم أجهزة الموجات فوق الصوتية لها نطاق محدود، لذا فإن فعاليتها قابلة للنقاش، تتضمن بعض الأجهزة أيضاً وميض الأضواء القوية والإنذارات الصوتية الاختيارية.

5- التخلّص من بقايا الطعام :

تجدر الإشارة إلى أن التخلّص من بقايا الطعام وإلقائه في سلة النفايات مباشرةً يؤدي إلى تجمّع القطط عليها، وبالتالي ستعتاد على وجود الطعام فيها مما يجعلها تأتي إليها مراراً وتكراراً، لذا ننصحك بتغليف بقايا الطعام وإحكام إغلاقها بالأكياس بحيث لا تترك أي أثر منه عليها، حيث تُعد هذه طريقة التخلص من القطط في حديقة البيت الأفضل.

6- التخلّص من الكراكيب :

تُحب القطط وجود الكراكيب وقد تعتبره مأوى لصغارها لتربيتهم فيها، لذلك عليك التخلّص من أي قطع أثاث قديمة أو صناديق حول المنزل كي لا تستخدمها القطط كمأوى لها.

7- تنظيف الحديقة باستمرار :

عليك تنظيف أماكن تواجد القطط في الحديقة بالماء باستمرار للتخلص من أي آثار للقطط، لأن القطط تميز الأماكن التي تتواجد فيها، لذلك يتعين عليك غسل هذه الأماكن وتنظيفها من الروائح الكريهة التي تُخلفها.

8- الأرض الخشنة :

ضع سلك الدجاج تحت نشارة أو قم بتثبيته في الطبقة العليا من التربة “مع قطع ثقوب للنباتات” لخلق سطح غير مريح للمشي عليه ستبذل القطط قصارى جهدها أيضاً لتجنب المناطق المغطاة بالحجارة أو الحصى.