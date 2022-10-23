اليونانية ساكاري تبلغ نهائي بطولة وادي الحجارة

فازت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الرابعة 7-5 و6-4 على ماري بوزكوفا في مباراة تأجلت بسبب الأمطار في قبل نهائي بطولة وادي الحجارة للتنس اليوم الأحد.

وستلعب ساكاري في النهائي أمام الأمريكية جيسيكا بيجولا في وقت لاحق اليوم الأحد أيضا.

وكانت ساكاري قد فازت يوم السبت بالمجموعة الافتتاحية قبل أن تتأجل المباراة بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وعادت اللاعبتان اليوم لاستكمال المباراة وتقدمت ساكاري 4-1 قبل أن تنتفض بوزكوفا وتدرك التعادل 4-4.

وفازت ساكاري بشوط إرسالها بصعوبة لتتقدم 5-4 قبل أن تكسر إرسال بوزكوفا لتبلغ نهائي بطولة تابعة لاتحاد المحترفات ومن فئة ألف نقطة خلال العام الجاري.

وصعدت بيجولا المصنفة الثالثة إلى النهائي يوم السبت بالفوز 7-6 و6-1 على فيكتوريا أزارينكا الفائزين بلقبين في أستراليا المفتوحة.