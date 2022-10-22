اليونانية ساكاري تتأهل للدور قبل النهائي في بطولة وادي الحجارة

فازت المصنفة الرابعة اليونانية ماريا ساكاري على منافستها الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-1 و5-7 و6-4 لتصعد للدور قبل النهائي في بطولة وادي الحجارة المفتوحة للتنس في المكسيك الليلة الماضية وتتأهل للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات بعد الحصول على المركز الثامن والأخير.

وأنقذت ساكاري 14 من 15 نقطة لكسر الإرسال لتهزم منافستها العنيدة كودرميتوفا وتضمن الظهور في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات إلى جانب إيجا شيانتيك وأنس جابر وجيسيكا بيجولا وكوكو جوف وكارولين جارسيا وأرينا سبالينكا وداريا كاساتكينا.

وقال ساكاري بعد الفوز الذي حرم منافستها من الظهور الأول في البطولة الختامية “لا يمكن الفوز بمثل هذه المباريات دون أداء هجومي قوي.

“لا يمكن الفوز والحصول على مثل هذه الفرصة بدون جرأة وشجاعة وهجوم بقوة”.

وستنطلق البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بمشاركة أفضل ثماني لاعبات على مستوى الفردي وأفضل ثمانية فرق على مستوى الزوجي في الموسم في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية يوم 31 أكتوبر تشرين الأول الجاري. وفي وقت سابق انتصرت الخبرة على الشباب عندما فازت فيكتوريا أزارينكا (33 عاما) التي سبق لها الفوز بلقبين كبيرين على الأمريكية الشابة كوكو جوف (18 عاما) 7-6 و4-6 و6-3 لتقترب خطوة من الفوز بأول لقب منذ عامين.

وكانت جوف حجزت مكانها في البطولة الختامية للسيدات في وقت سابق.

وقالت أزارينكا بعد التفوق “نفذت (جوف) ضربات إرسال جيدة جدا وكانت تنوع في أدائها وأنا حاولت التكيف مع ذلك.

“حاولت الحفاظ على استقرار مستوى أدائي”.

وأضافت لاعبة روسيا البيضاء “عمرها يعادل عمر مسيرتي في الملاعب ولذا كان الأمر شيقا بالفعل.. إنها رياضية كبيرة”.

وستلتقي أزارينكا بقبل النهائي مع أمريكية أخرى هي جيسيكا بيجولا التي فازت وبكل جدارة على سلون ستيفنز وهي أمريكية أيضا 6-2 و6-2.