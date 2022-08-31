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اليونانية ساكاري تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

منذ 38 دقيقة
اليونانية ماريا ساكاري

اليونانية ماريا ساكاري

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أصبحت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الثالثة أكبر ضحية تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما خسرت 3-6 و7-5 و7-5 أمام الصينية غير المصنفة وانغ شيو في الدور الثاني اليوم الأربعاء.

وسيطرت ساكاري، التي بلغت قبل النهائي في نيويورك العام الماضي، على بداية المباراة وفازت بأول مجموعة قبل أن ترتكب سلسلة من الأخطاء السهلة لتحقق وانغ انتصارها الأول على لاعبة من بين أول عشر مصنفات في العالم.

ورغم امتلاك ساكاري خبرة أكبر، فإن ضربات وانغ القوية من الخط الخلفي منحتها التفوق في المجموعة الثانية وتقدمت 5-3 قبل أن تحسمها بعد خطأ مزدوج من اللاعبة اليونانية.

وجاءت المجموعة الحاسمة متكافئة لكن وانغ رفعت مستواها في اللحظات الحاسمة وكسرت إرسال ساكاري أثناء التقدم 6-5 لتبلغ الدور الثالث في بطولة كبرى لأول مرة.

ويأتي خروج ساكاري ليزيد معاناة التنس اليوناني حيث خرج ستيفانوس تيتيباس المصنف الرابع من الدور الأول في منافسات الرجال وخسر بشكل مفاجئ أمام الكولومبي دانييل جالان الصاعد من التصفيات.

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