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اليونسكو يحسم قرار طبق حساء البورش.. وأوكرانيا تعلن النصر على روسيا

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2022 10:56 مساءً
طبق حساء البورش

طبق حساء البورش

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أعلنت أوكرانيا الجمعة انتصارها في نزاع قديم مع روسيا في مجال الطهي، بعد أن وضعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حساء تقليديا يصنع من الشمندر (البنجر) على قائمتها للتراث الثقافي الأوكراني الذي يتعين حمايته.

وأعلنت اليونسكو التي مقرها باريس في بيان أنها وضعت حساء البورش الذاخر بالخضروات على قائمة التراث الثقافي الذي يحتاج إلى “حماية عاجلة” بسبب الخطر الذي يواجه وضع الحساء كعنصر من عناصر الثقافة الأوكرانية جراء الغزو الروسي.

وقال وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو على تويتر “انتصرنا في حرب البورش”.

وانتقدت موسكو وضع حساء البورش ضمن التراث الأوكراني الذي يجب حمايته كمثال على “النزعة القومية المعاصرة لكييف”. ويحظى الحساء بشعبية أيضا في روسيا.

وقال متحدث باسم اليونسكو في باريس إن الوضع الجديد يعني أن أوكرانيا يمكنها الآن التقدم بطلب للحصول على أموال خاصة لتمويل مشاريع لتعزيز وحماية الحساء.

    المصدر :
  • رويترز

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