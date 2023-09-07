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اليويفا يداوي جراح الأندية غير المشاركة بالمسابقات الأوروبية

منذ 3 دقائق
شعار اليويفا

شعار اليويفا

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن الأندية التي أخفقت في التأهل للمسابقات القارية ستحصل على حصة أكبر من الإيرادات بدءا من الموسم المقبل تحت نظام جديد للتوزيع.

وذكر اليويفا في بيان أمس الأربعاء أنه وقع مع رابطة الأندية الأوروبية اتفاقا لتجديد الأعمال حتى 2030 يهدف “لزيادة الاستقرار والنمو المستدام للأندية الأوروبية”.

ويدخل التغيير الجديد حيز التنفيذ من بداية موسم 2024-2025 بالتوافق مع النظام الجديد لمسابقات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وخلال الفترة 2024-2027 ستوزع 7 في المئة من إيرادات اليويفا من المسابقات الثلاث على الأندية غير المشاركة، لترتفع النسبة من 4 في المئة.

وأوضحت رابطة الأندية الأوروبية أن التغيير سيسفر عن توزيع 308 ملايين يورو (330.02 مليون دولار) على الأندية غير المشاركة بالمسابقات القارية، بدلا من 175 مليون يورو.

وأضافت الرابطة “هذا الإعلان سيساعد الأندية حول أوروبا في الحفاظ على قدرتها على التنافس داخل وخارج الملعب ومواصلة الاستثمار في الناشئين وتطوير المواهب”.

    المصدر :
  • رويترز

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