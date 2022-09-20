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"اليويفا" يستبعد روسيا من تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم

منذ 33 دقيقة
شعار اليويفا

شعار اليويفا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” (الثلاثاء 20-9-2022) استبعاد روسيا من تصفيات بطولة أوروبا 2024 إذ لا يزال المنتخب الروسي ممنوعا من المشاركة في كل المسابقات حتى إشعار آخر في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن روسيا البيضاء، التي كانت منصة انطلاق رئيسية للغزو الروسي، ستشارك في التصفيات إلا أن اليويفا قال إنها لن تقع في نفس مجموعة أوكرانيا.

وقرر الفيفا واليويفا في فبراير شباط الماضي منع كل الفرق الروسية، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، من المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحادان بعد الغزو الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وفي يوليو تموز الماضي، رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعنا تقدم به الاتحاد الروسي لكرة القدم وأربعة أندية روسية ضد قراري الفيفا واليويفا.

وأكد اليويفا أن روسيا لن تشارك في البطولة بعد اجتماع لجنته التنفيذية في كرواتيا ووافق على تفاصيل قرعة التصفيات التي ستجرى في التاسع من أكتوبر تشرين الأول في فرانكفورت. وتستضيف ألمانيا النهائيات في 2024.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد رفضت طلبا من الاتحاد الروسي لكرة القدم لتجميد إيقافه من جانب الفيفا، ما أنهى آمال موسكو في المشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر في وقت لاحق هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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