امتنع عن تلقي لقاح كورونا.. وفي النهاية وقعت الكارثة

يمتنع الكثيرون عن تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، رغم تأكيد الصحة العالمية والخبراء على ضرورة تلقي اللقاح للوقاية من الفيروس أو على الأقل تقليل الأعراض في حالة الإصابة.

وقبل وفاته متأثرا بإصابته بـ”كوفيد 19″، كانت آخر كلمات نطق بها شخص نباتي رفض التطعيم أنه “تمنى لو كان قد حصل على اللقاح المضادر لفيروس كورونا”.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن غلين ستيل (54 عاما) خضع لفحص كورونا يوم 27 أكتوبر فكانت النتيجة إيجابية، ثم بدأت صحته في التدهور، مما جعل زوجته تنقله إلى مستشفى ورشيسترشاير الملكي.

وجرى وضع ستيل في العناية المركزة، حيث ظل هناك إلى أن توفي مؤخرا، قبل شهرين فقط من عيد ميلاده الخامس والخمسين.

وكان ستيل شخصا نباتيا ويرفض فكرة التطعيم، لأن اختبار اللقاحات على الحيوانات، وهو ما يتعارض مع القناعات التي يدافع عليها.

إلا أنه قبل وفاته، قال ستيل لزوجته: “لم أشعر أبدا أنني مريض جدا مثل الآن. أتمنى لو أنني تلقيت اللقاح”.

وكان غلين يخطط للتقاعد، ثم قضاء مزيد من الوقت في السفر والعناية بالحيوانات.

وقالت زوجته إيما، التي أخذت الجرعتين من لقاح كورونا: “أواجه الآن المستقبل بمفردي. أدعو الجميع إلى أخذ اللقاح. أنا أصر على أن يحصل كل شخص أعرفه على اللقاح”.