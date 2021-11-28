امرأة ترضع “قطة” على متن طائرة.. وتثير ضجة

كشف طيار طائرة أمريكية، عن واقعة أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام امرأة بإرضاع قطتها على متن رحلة جوية إلى أتلانتا الأمريكية.

وكتب الطيار شكوى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا أن المرأة رفضت التوقف على الرغم من النداءات الموجهة من قبل الموظفين.

وحسب صحيفة “ذا صن”، اندهش الركاب على متن رحلة دلتا الجوية “دب إل 1360” المتجهة إلى أتلانتا حينما لاحظوا أن سيدة على متن الطائرة كانت ترضع قطتها بعيدًا جدًا عن مقعدها.

وتنص القواعد على أنه يُسمح للركاب بإحضار كلابهم وقططهم الصغيرة إلى المقصورة، ولكن يجب أن يظلوا في حقيبة سفر أسفل المقعد الأمامي طوال الرحلة.

ورفضت المرأة إعادة حيوانها الأليف إلى قفص النقل، حيث طلب الطيار من طاقم دلتا “ريد كوت” مقابلة المسافرة بعد الهبوط لتوبيخها وزجرها.

وأرسل الطيار رسالة من نظام إشعارات العناوين والاتصالات الخاصة بالطائرة، وجاء فيها ما يلي: “يرجى من طاقم ريد كوت مقابلة الراكبة ذات رقم المقعد “أيه 13″ حيث إنها كانت ترضع قطة، ورفضت أن تعيدها إلى المقعد عند طلب ذلك من قبل مضيفة الطيران”.