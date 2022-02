امرأة ترمي نفسها في المحيط بعد رحلة مع زوجها الى المكسيك (فيديو)

اظهر مقطع فيديو لحظة اشتباك امرأة أميركية مع عناصر أمن باخرة كانت على متنها قبل ان تقفز اراديا من احدى الطبقات وتختفي في خليج المكسيك بعد ظهر الاربعاء.

ويظهر في الفيديو ٣ عناصر أمن يحاولون السيطرة على المرأة الغاضبة . وسُمعت وهي تصرخ اسم “أليسيا”.

وبعد ما أخرجها عناصر الأمن من المسبح، تمكنت المرأة البالغة من العمر ٣٢ عاما ان تفلت من قبضة الأمن لتقفز من الطبقة العشرة للباخرة وسط المحيط.

واذ لم تلتقط الكاميرا لحظة سقوطها، أفاد عدد من الركاب في حديث لوسائل اعلامية بأنها ضربت بحافة الباخرة قبل ان تسقط في المياه لجهة الرأس.

الركاب المذهولون يظهرون في الفيديو وهم يسرعون نحو حافة الباخرة، فيما طلب طاقم الباخرة من فريق الانقاذ ان يحدد موقعها في المياه. و

يقول الركاب ان المرأة اختفت في غضون لحظات. وكانت قد استقلت الباخرة مع زوجها في رحلة لخمسة ايام الى المكسيك مغادرة من ولاية لويزيانا الاميركية السبت الماضي.

وقد علقت فرق خفر السواحل عملية البحث عن المفقودة.

JUST IN: New cell phone video shows the moments before and after a woman was held by security and jumped from a Carnival Valor balcony: https://t.co/SA68KjjVP7 pic.twitter.com/Bqf455Usnj

— FOX 8 New Orleans (@FOX8NOLA) February 17, 2022