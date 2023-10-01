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انتخاب طبيب لبنانيّ مستشارًا للجمعية الأوروبية الآسيوية لجرّاحي القلب

منذ 19 ثانية
الدكتور اللبناني جورج تادي

الدكتور اللبناني جورج تادي

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انتخبت الجمعية الأوروبية الآسيوية لجراحي القلب، الدكتور اللبناني جورج تادي مستشارًا للجمعية، في مؤتمرها الأخير الذي انعقد في بلغراد في صربيا.

ودرس الدكتور تادي الطب العام في جامعة بروكسل – بلجيكا، ثم تخصص في جراحة القلب في جامعات باريس، وعمل في فريق البروفسور الشهير كريستيان كابرول الذي زرع أول قلب في أوروبا في العام ١٩٦٨.

وكان د. تادي من أوائل من أنجزوا عمليات زرع قلب في بيروت.

وبعد عودته إلى لبنان ترأس أقسامًا عدة لجراحة القلب في عدد من مستشفيات بيروت.

وساهم مع مجموعة من زملائه في نشر ثقافة وهب الأعضاء وأنشأوا الجمعية الوطنية لوهب الأعضاء والكلى، وهو أمين سر الجمعية والتي أصبحت لاحقًا الجمعية الوطنية لوهب الأعضاء.

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