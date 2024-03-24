انتصار عن نيللي كريم: كانت بتلعب بالية حلو جداً

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج “ع المسرح”، إذ تحدثت على جدل تعليمها التمثيل لنيللي كريم في مسلسل “ذات”.

ووجهت مني عبد الوهاب سوال لـ انتصار قائلة: “كاملة أبو ذكري قالت انك ممثلة شاطرة جدا، بس مش هتشتغل معاكي تاني لانك غير منضبطة”، لترد عليها قائلة: “أتمني ان المخرجة كاملة أبو ذكري متتكلمش كتير في البرامج لانه مش صح، مينفعش كل شوية تطلع علي الناس لاني مبحتش انها عملت كدا، وبراحتها مشتغلش معايا تاني”.

وتابعت: “انتي مخرجة كبيرة ليكي اسم مينفعش البرامج تستغلك، وتطلعي تتكلمي عن زملائك وحش، لانك من أهم المخرجين الموجودين في الشرق الأوسط، وانا بحبها جدا لانها صحبتي”.

وعن جدل تعليم انتصار وباسم سمرة التمثيل لنيللي كريم فى مسلسل ذات، قالت انتصار: “انا قولت كدا عشان باسم سمرة طلع وقال في لقاء وقال اني انا وانتصار علمنا نيللي كريم التمثيل، وانا اتزنقت في لقاء بعدها ع طول، وقولت ساعتها مكنش يقصد هو كان قصده انه في الفترة دي كنا بنمثل بقالنا فترة طويلة، وهي حينها كانت راقصة شاطرة، كانت بتلعب بالية حلو جدا، وعجبني ساعتها اني نيللي كريم مردتش خالص واحترمتها جدا”.