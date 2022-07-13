انتقاد حاد من ترامب للملياردير إيلون ماسك.. "جمعت أموالك بفضلي"!

تواصلت الردود والردود المعاكسة بين الملياردير إيلون ماسك، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خلفية تبادل الانتقادات بعد أن وافق ماسك على شراء تويتر في 25 أبريل/نيسان، مع تعهده بتغيير أساليب المنصة التي لا تحترم حرية الرأي.

وقد انتقد ترامب إيلون ماسك مجددًا على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social وادعى أن أغنى رجل في العالم أطلق على نفسه ذات مرة لقب “معجب كبير بترامب”، في الوقت الذي يواجه فيه ماسك دعوى قضائية بعد اتخاذه قرارًا بإنهاء صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر.

أشار ترامب إلى أن ماسك جمع ثروته الهائلة بفضله، مدعيًا أن مشاريع رئيس تيسلا التجارية كانت ستفشل من دون الدعم الحكومي التي يُفترض أن ماسك طلب من ترامب الموافقة عليها (كان ماسك بالفعل مليارديرًا قبل أن يتولى ترامب منصبه، ولكن ارتفع صافي ثروته في عام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع سعر سهم تيسلا).

سخر الرئيس السابق من منتجات ماسك، قائلاً إن شركتيه تيسلا وسبيس إكس تنتجان “سيارات من دون سائق تؤدي إلى حوادث مميتة” و”صواريخ تضيع في الفضاء”، بينما وصف شركة تويتر بأنها “ربما عديمة القيمة”.

شن ماسك هجومه الخاص على ترامب، قائلاً إن الرئيس الأميركي السابق البالغ من العمر 76 عامًا كان “مستهترًا” وعليه الآن أن “يخلع قبعته ويبحر حتى يختفي في غروب الشمس”.

نفى ماسك أيضًا أنه أبلغ ترامب بأنه صوت لصالحه، وهو ادعاء أدلى به ترامب في أثناء تجمع لأنصاره، لكن الرئيس السابق أصر على أن ماسك قال إنه “جمهوري ومعجب كبير بترامب” خلال زيارة للبيت الأبيض.

زعم ترامب أن ماسك طلب منه مساعدة مالية لمشاريعه خلال زيارته للبيت الأبيض. وقال الرئيس الأميركي السابق: “كان بإمكاني أن أطلب منه التوسل إلي، وكان سيفعل ذلك”.