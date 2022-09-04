انتقام الراسبين.. فيديو لطلاب هنود يضربون أستاذ رياضيات بعد ربطه بشجرة

تعرض أستاذ رياضيات وموظف بمدرسة بمنطقة دومكا بولاية جارخاند بالهند، للضرب على أيدي طلاب، بعد ربطهما بشجرة.

وأفادت الشرطة الهندية بأن 11 طالبا من المدرسة من أصل 32، حصلوا على درجات متدنية في الامتحانات العملية.

وأشارت إلى أن الطلاب حصلوا على درجة “DD” (D مزدوجة)، والتي تعتبر معادلة للرسوب، في امتحان الفصل التاسع، الذي أعلن عن نتائجه من قبل المجلس الأكاديمي لجارخاند “JAC”.

झारखंड के दुमका में 9वीं कक्षा के बच्चों के प्रैक्टिकल में नंबर कम आए तो छात्रों का गुस्‍सा अध्‍यापकों पर उतरा. छात्रों ने अध्‍यापकों को बंधक बनाकर पिटाई की. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें छात्रों ने अध्‍यापकों को पेड़ से बांध रखा है. pic.twitter.com/5IKtDYfTyA — Ashraf Hussain (@AshrafFem) August 31, 2022

وقال مسؤول مركز شرطة جوبيكاندر، نيتياناند بوكتا: “لم يتم تقديم تقرير معلومات أولي في القضية، حيث لم تقدم إدارة المدرسة أي شكوى مكتوبة بشأن الحادث”.

وأضاف: “وبعد التحقق من الحادث، طُلب من إدارة المدرسة تقديم شكوى، لكنها رفضت قائلة إن ذلك من الممكن أن يفسد حياة الطلاب”، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الشرطة إنه تم التعرف على المعلم المعتدى عليه واسمه سومان كومار، أما الموظف فاسمه سونيرام تشوري، فيما أوضح مسؤول مركز الشرطة أنهما لم يقدما أي شكوى مكتوبة للشرطة.

من جانبه، أوضح ساتيارثي المسؤول المحلي بالولاية، لوسائل إعلام محلية، أن التوترات بين المعلم والطلاب بدأت منذ أربعة أشهر.

وقال “في وقت سابق من شهر أبريل/نيسان الماضي كان الطلاب غير راضين عن المعلم سومان سينغ، حيث اعتاد على إلقاء الشتائم على أساس طبقي”.

وأشار إلى أن شكوى الطلاب تم تسجيلها والتحقيق فيها، في حين اكتفت المدرسة بتخفيض رتبة سينغ من مدير للمدرسة إلى مدرس بها، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلة.

وأضاف ساتيارثي أنه تمت تسوية قضية الإهانات القائمة على أساس طبقي لكن الطلاب قاموا بضرب المعلم في 29 أغسطس/ آب الماضي.

ولفت إلى أن هناك بعض المشكلات في تقييم الطلاب بالفعل، وأنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن في هذه الواقعة.