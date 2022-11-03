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انتهت الحكاية.. جيرارد بيكيه يفاجئ عشاق كرة القدم بقرار صادم!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2022 9:03 مساءً
جيرارد بيكيه

جيرارد بيكيه

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أعلن جيرارد بيكيه لاعب برشلونة (الخميس 3-11-2022) اعتزاله قائلا إنه سيخوض يوم السبت آخر مباراة له على ملعب كامب نو. وسيعتزل بيكي بعد مباراة برشلونة خارج أرضه في الأسبوع التالي قبل أن يتوقف دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لعدة أسابيع بسبب كأس العالم. وقال بيكي البالغ عمره 35 عاما في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن مباراة ألميريا يوم السبت ستكون الأخيرة له على ملعب برشلونة بعد 14 عاما مع العملاق القطالوني عقب عودته من مانشستر يونايتد في 2008.

وسيحل برشلونة ضيفا على أوساسونا يوم الثلاثاء في آخر مباراة له قبل انطلاق كأس العالم بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول.

وقال بيكيه في الفيديو “لقد وصلت رحلتي إلى محطتها الأخيرة… قلت دائما إنني لن ألعب لأي فريق آخر بعد برشلونة.. ستكون مباراة السبت الأخيرة لي في كامب نو”.

وكان بيكي من أفضل لاعبي قلب الدفاع في جيله وحصد 35 بطولة خلال مسيرته التي استمرت 18 عاما.

وفاز بتسعة ألقاب للدوري في إسبانيا وإنجلترا وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا إضافة للقبي كأس العالم وبطولة أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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