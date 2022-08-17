انجلينا جولي تتقدم بدعوى ضد مكتب التحقيقات في قضيتها مع براد بيت

كشف موقع جاست جيرد عن أن النجمة أنجلينا جولى هي التي كانت تقدمت بدعوى من مجهول ضد مكتب التحقيقات في قضيتها مع براد بيت، وذلك بعدما حفظ المكتب بلاغها ضد براد والتي اتهمته فيها بالعنف ضدها أثناء تواجدها مع أطفالهما علي متن طائرة خاصة.

وذكر الموقع أن أنجلينا قد أخبرت أحد عملاء مكتب التحقيقات أن براد “اعتدى عليها جسديًا ولفظيًا” ولكن قررالمكتب حفظ التحقيق وعدم توجيه اتهامات لبراد بيت بعدما نفى فريق دفاعه كل تلك المزاعم، وهو ما دفع أنجلينا للتقدم بدعوى مجهولة ضد قانون حرية المعلومات وضد مكتب التحقيقات من أجل الحصول على وثائق تتعلق بالتحقيق ضد براد.

وفي سياق آخر رصد موقع “ديلي ميل” لحظة قيام النجمة أنجلينا جولي بإلحاق ابنتها “زهرة” بكلية سبيلمان في أتلاتنا، حيث نشر الموقع فيديو للسيد داريل هولومان، نائب رئيس الكلية لشئون الطلاب، وهو يوثق هذه اللحظة.

وقالت أنجلينا إنها تحبس دموعها وتحافظ على تماسكها “في هذا اليوم الذي بلغت فيه ابنتها عمر الـ 17 عامًا، وأنجلينا جولي وزوجها السابق براد بيت أبوان لستة أطفال مادوكس، باكس، زهرة، شيلو، وتوأم فيفيان ونوكس.