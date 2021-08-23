انجو ريحان لـ”صوت بيروت انترناشونال”: ما يهمني حالياً الأمور الانسانية وليس الفنية

بدأت انجو ريحان حياتها الفنية من خلال البرامج الكوميدية ثم انتقلت الى الدراما التلفزيونية حيث شاركت في عدد من الاعمال الدرامية. كما كان لها مشاركة لافتة على خشبة المسرح حيث قدمت اكثر من مسرحية مونودرامية تحت ادارة المخرج والكاتب يحيى جابر. وها هي تستعد لتقديم عمل جديد معه انما قبل الدخول في تفاصيله، ماذا تقول انجو ريحان لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن مشاركتها في مسلسل “صالون زهرة” الذي يعرض على منصة “شاهد” من بطولة نادين نجيم ومعتصم النهار واخراج جو بوعيد: دوري في مسلسل “صالون زهرة” يحمل رسالة انسانية عميقة اذ اقدم شخصية :ميسم” شقيقة “زهرة”، وميسم هي امراة معنفة من زوجها. وقد اعجبتني هذه الشخصية عندما عرضت علي لانني من الناشطين والداعمين لحقوق المراة في كافة المجالات.

اما عن ترشيحها لهذا الدور فقد جاء من الشركة المنتجة “صبّاح اخوان” التي تعاملت معها في اكثر من عمل ومنها “تشيللو” و”نص يوم”: كما ان كاتبة “صالون زهرة” نادين جابر تربطني بها صداقة قوية وهي تعرف نشاطاتي وتحركاتي الحقوقية فضلا عن المخرج جو بو عيد الذ يعرفني جيدا ويعرف طاقاتي في الاداء التراجيدي اذ ان تقديمي لاكثر من عمل مسرحي مونودرامي ومنها “مجدرا حمرا” للمخرج يحيى جابر اضاء على مواهبي البعيدة عن الكوميديا التي عرفني بها الجمهور من خلال البرامج ومنها “ما في متلو”.

اما عن عدم نشاطها المكثف على مواقع التواصل الاجتماعي تشير انجو “لست من هواة التسويق لاعمالي في هذه الظروف التي يعيشها لبنان وافضل التركيز على جمعيتي” نفعل” التي اسعى من خلالها الى مساعدة الناس المحتاجة قدر المستطاع وانا استغل حساباتي عبر هذه المواقع من اجل القضايا الانسانية.

وعن جديدها في عالم المسرح اكدت انجو ريحان “انا بصدد التحضير لعمل مسرحي جديد و”من المرجح ان اسافر الى فرنسا لمدة شهرين مع نحو 100 شخصية فنية من كل المجالات حيث سأشارك بدعوة من CCF والسفارة الفرنسية في لبنان عبر برنامج “نفس” وسأقدم مسرحيتي الجديدة التي تتحدث عن الواقع الاليم الذ يعيشه الشعب اللبناني بالاضافة الى مسرحية “مجدرا حمرا” وقد اخترت ان اقدم اعمالي في مدينة “افينيون”.

وماذا تقول عن دورها في مسلسل “الزوج تحت الاقامة الجبرية” بطولة زياد برجي ونادين الراسي والذي عرض في رمضان الماضي؟: كنت سعيدة بهذا العمل وقد شكلت مع هشام حداد ثنائية احبها الجمهور واتمنى ان يعرض هذا العمل الكوميدي على احدى الشاشات المحلية كي ينال حظه من الانتشار بين الشعب اللبناني.

واخيرا هل لديها مشاريع درامية جديدة فقالت انجو ريحان ان لديها عرضين لعملين كوميديين، الاول في سوريا والثاني في ابو ظبي لكنني لا استطيع ان اتكلم عنهما في الوقت الراهن.