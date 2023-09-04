الأثنين 19 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
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انسحاب الثنائي المصاب جريليش وألكسندر-أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا

منذ 20 ثانية
لاعبو منتخب إنجلترا

لاعبو منتخب إنجلترا (رويترز)

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاثنين غياب جاك جريليش مهاجم مانشستر سيتي وترينت ألكسندر-أرنولد لاعب وسط ليفربول عن مباراتين لإنجلترا في سبتمبر\أيلول الجاري بسبب الإصابة.

ووصل الثنائي إلى مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم في سانت جورج بارك لكنهما انسحبا بعد ذلك من تشكيلة إنجلترا بعد خضوعهما لفحوصات لتقييم إصابات تعرضا لها قبل المعسكر.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن المدرب جاريث ساوثجيت لن يضيف المزيد من اللاعبين إلى التشكيلة التي أعلنها يوم الخميس الماضي.

وسيواجه منتخب إنجلترا نظيره الأوكراني في بولندا يوم السبت في تصفيات بطولة أوروبا 2024 قبل السفر إلى جلاسجو لمواجهة اسكتلندا وديا بعدها بثلاثة أيام.

وتتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بفارق ست نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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