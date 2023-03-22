انسحاب شيانتيك من بطولة ميامي المفتوحة للتنس

أعلنت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا، الأربعاء انسحابها من بطولة ميامي المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الضلوع.

وكان من المقرر أن تستهل اللاعبة البولندية رحلة دفاعها عن اللقب أمام الأمريكية كلير ليو في الدور الثاني غدا الخميس.

وقالت شيانتيك “تعرفون أنني كنت أعاني من عدوى قوية منذ بطولة الدوحة”.

وأضافت “سمح لي الأطباء بالمنافسة لكن نوبات قوية من السعال الشديد أدت إلى إصابة في أحد الضلوع. كنا نحاول التعامل مع الوضع ومواصلة اللعب طالما كان الوضع آمنا بالنسبة لي. كنا نحلل البيانات في الأيام الماضية وأعد الأطباء تشخيص حالتي”.

وتابعت “للأسف، لا زلت أعاني من الآلام ولا يمكنني المنافسة”.

وقالت إن الإصابة ستمنعها كذلك من المشاركة مع بولندا في مواجهة قازاخستان في تصفيات كأس بيلي جين كينج منتصف الشهر المقبل.

وأضافت “سأطلعكم على البطولة التي سأشارك فيها لاحقا لأن هذا يعتمد على سير التعافي وتوصيات فريقي الطبي”.