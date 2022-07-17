الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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انسحاب كورت وسايمون كلارك من سباق الدراجات بسبب كورونا

منذ 7 دقائق
سباق الدراجات

سباق الدراجات

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انضم ماجنوس كورت نيلسن وسايمون كلارك إلى قائمة المنسحبين من سباق فرنسا للدراجات بسب الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن قرر فريقاهما سحبهما من السباق الأحد.

وقال فريق إيزي بوست في بيان “نهض ماجنوس كورت من النوم صباح اليوم مصابا بصداع وحمى وبعدها تبين إصابته بفيروس كورونا. لن يشارك في المرحلة 15 من السباق. وسيبقى تحت الملاحظة”.

وكان الدنمركي كورت نيلسن فاز بالمرحلة العاشرة من السباق الشهير في ميجيف.

وعن متسابقه الأسترالي كلارك قال فريق إسرائيل بريمير تيك “بعد فحص روتيني أجراه الفريق جاءت وللأسف نتيجة سايمون كلارك إيجابية. لذفا فإنه لن يشارك في المرحلة 15 من السباق”.

وكان كلارك فاز بالمرحلة الخامسة من السباق في أرنبرج.

وبخروج هذين المتسابقين يرتفع عدد المتسابقين المنسحبين من السباق بسبب كورونا إلى ثمانية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد انسحب السلوفيني بريموش روجليتش وصيف بطل نسخة 2020 من السباق للتعافي من الإصابات التي تعرض لها خلال حادث في الأسبوع الأول من السباق الحالي.

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