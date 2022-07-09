السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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انضمام رافينيا الى برشلونة يقترب.. هل يتحقق حلم النادي الإسباني؟

منذ 56 دقيقة
رافينيا

رافينيا

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تلقى نادي برشلونة الإسباني دعمًا جديدًا بشأن حلمه في التعاقد مع البرازيلي رافينيا، لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم برشلونة بالتعاقد مع رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعيه لتقوية صفوفه، لا سيما على المستوى الهجومي، في الموسم المقبل.

في السياق، كشفت تقارير صحفية، السبت، عن قائمة نادي ليدز يونايتد التي تستعد لخوض المعسكر التحضيري، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد 2022-2023.

وشهدت القائمة غياب رافينيا رغم عدم تعرضه للإصابة، في ظل الأنباء التي تربطه بالانتقال إلى نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اقتراب برشلونة من التوصل لاتفاق مع ليدز يونايتد بشأن التعاقد مع رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قدم النادي عرضًا جديدا يقارب 60 مليون جنيه إسترليني.

ويُعتبر نادي تشيلسي الإنجليزي هو العائق الوحيد أمام حلم برشلونة في التعاقد مع رافينيا، حيث قدم النادي الإنجليزي عرضًا مشابها خلال الساعات الماضية.

ويُعتبر رافينيا من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث شارك مع ليدز يونايتد في 35 مباراة بالمسابقة، سجل خلالها 11 هدفًا ونجح في صناعة 3 أهداف.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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