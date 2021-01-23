انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي في الإمارات

أطلقت إمارة أبوظبي الدورة الثالثة لمهرجان العين السينمائي، رغم الإجراءات الاحترازية المشددة، التي تفرضها دولة الإمارات لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتنافس على جوائز المهرجان 10 أفلام بمسابقة الصقر الخليجي للفيلم القصير و6 أفلام بمسابقة الصقر الخليجي للفيلم الطويل و15 فيلما بمسابقة الصقر الإماراتي للفيلم القصير و10 أفلام بمسابقة الصقر لأفلام المقيمين إضافة إلى 17 فيلما بمسابقة الصقر لأفلام الطلبة.

ويخصص المهرجان، الذي تأسس في عام 2019، قسمًا لعرض أحداث الأفلام العالمية تحت عنوان ”سينما العالم“ يضم 12 فيلما من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبولندا ومالطا وليتوانيا ولاتفيا وأيرلندا وتونس ومصر والجزائر.

وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم ”هليوبوليس“ للمخرج جعفر قاسم، الذي رشحته الجزائر للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وقال مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري في كلمة الافتتاح، الذي أقيم في الهواء الطلق بحضور عدد محدود من الضيوف، ”استطاع المهرجان أن يسجل تحديا كبيرا في هذا الظرف الاستثنائي من خلال تزايد عدد مشاركات الأفلام عن الدورة الماضية بنحو 35%، فضلا عن استقطاب مجموعة من الأفلام المحلية والخليجية والعربية والعالمية“.

وكرم المهرجان في الافتتاح اسم كاتب السيناريو والمنتج البحريني فريد رمضان (1961-2020) والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم والمنتجة والمخرجة الإماراتية الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان.

وبجانب عروض الأفلام يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى الـ27 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، ورشة عمل بعنوان ”اللغة السينمائية وتوظيفها في صناعة الفيلم الاحترافي“ تحت إشراف المخرج والكاتب العراقي مهدي البابلي.