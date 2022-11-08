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انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024 في 12 أغسطس

منذ 51 دقيقة
شعار الدوري الإنجليزي

شعار الدوري الإنجليزي

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء أن الدوري الممتاز لموسم 2023-2024 سينطلق في 12 أغسطس\آب، على أن تكون هناك فترة راحة شتوية للاعبين في يناير\كانون الثاني.

وسيتوقف هذا الموسم مؤقتا بعد مباريات الأسبوع المقبل بسبب كأس العالم في قطر والتي ستقام في منتصف الموسم، وستعود عجلة الدوري للدوران في 26 ديسمبر\كانون الأول.

وستقام الجولة الأخيرة من الموسم الحالي في 28 مايو\أيار مما يمنح اللاعبين نحو 11 أسبوعا قبل انطلاق الموسم المقبل.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “يعود جدول الموسم (المقبل) لطبيعته، بعد جائحة كورونا، وكأس العالم 2022، مما سبب خللا في المواسم الثلاثة السابقة”.

وأضافت “تماشيا مع الالتزامات التي تم التعهد بها للأندية هذا الموسم، لمعالجة الجدول، خلال فترة عيد الميلاد وبداية السنة الجديدة، لن يتم إجراء جولتين في هذه الفترة يكون الفاصل بينهما 48 ساعة”.

وينتهي موسم 2023-2024 في 19 مايو أيار 2024 وستكون فترة الراحة الشتوية في منتصف الموسم بين 13 و20 يناير\كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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