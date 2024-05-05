انطلاق مسابقة يوروفيجن 2024 في مالمو السويدية وسط جدل بشأن مشاركة إسرائيل

بدأت فعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن 2024) في مدينة مالمو السويدية اليوم الأحد باحتفال “البساط الفيروزي” بمشاركة 37 متنافسا وسط إجراءات أمنية مشددة ودعوات للمقاطعة بسبب مشاركة إسرائيل.

وتقام النسخة 68 من المسابقة التي توصف دائما بأنها غير سياسية مع استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن المتوقع أن ينصب التركيز بشكل كبير على المتسابقة الإسرائيلية إيدن جولان عندما تؤدي أغنيتها (إعصار) يوم الخميس إذ يصنف مراهنون هذه المشاركة ضمن العشرة الأوائل للفوز بالمسابقة.

وقالت هيئة الإذاعة السويدية، التي تشارك في تنظيم المسابقة مع اتحاد البث الأوروبي، إن الوفد الإسرائيلي لم يشارك في احتفال “البساط الفيروزي” اليوم لتزامنه مع ذكرى المحرقة في إسرائيل.

وحصلت إسرائيل على إذن بالتنافس في المسابقة بعد أن وافقت على تعديل كلمات أغنيتها الأصلية (مطر أكتوبر) التي قال اتحاد البث الأوروبي إنها تشير إلى هجوم حماس على إسرائيل.

وستكون هذه هي المرة السابعة التي تستضيف فيها السويد مسابقة الأغنية بعد آخر مرة في عام 2016، والمرة الثالثة التي تُقام فيها المسابقة في مدينة مالمو.