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انطلاق موسم السفر الداخلي في إندونيسيا مع اقتراب عيد الفطر

منذ 16 دقيقة
من أجواء الموسم السفري الداخلي بإندونيسيا، المعروف محليًا باسم "موديك" في عيد الفطر

من أجواء الموسم السفري الداخلي بإندونيسيا، المعروف محليًا باسم "موديك" في عيد الفطر

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يعتبر هذا الموسم السفري الداخلي بإندونيسيا، المعروف محليًا باسم “موديك”، فرصة للعائلات للتواصل والاحتفال بالعيد، ولكنه يتسبب أيضًا في تحديات مرورية تواجهها السلطات الإندونيسية، حيث يتجه الملايين من السكان نحو مواطنهم للاحتفال بالعيد.

ويوافق العيد هذا العام يوم غد الأربعاء 10 نيسان /أبريل الجاري، ويحتفل به أكثر من 220 مليون على مدى أسبوع كامل في إندونيسيا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم.

وأظهرت لقطات بطائرات مسيرة يوم الاثنين آلاف السيارات وهي تصطف لدخول العبارات، بينما سلك عدد أكبر بكثير الطريق المؤدي إلى الميناء ليمتد طابور طويل خارج ميراك.

وتشير وزارة النقل إلى أن عددا كبيرا ممن يعيشون في جاكرتا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 11 مليونا، بدأوا مغادرة العاصمة مطلع الأسبوع الجاري.

وخلص مسح أجرته الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يسافر نحو 193 مليونا خلال فترة الاحتفال بالعيد هذا العام، وهو ما يزيد بنحو 56 بالمئة عن عدد المسافرين خلال عطلة العيد العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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