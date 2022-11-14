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انغام تختار هذه الفنانة لتقديم سيرتها الذاتية

منذ 36 دقيقة
انغام

انغام

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كشفت المطربة أنغام عن الفنانة التي يمكنها تقديم سيرتها الذاتية من خلال مسلسل يجسد شخصيتها ويسرد قصة حياتها من خلاله، وذلك في برنامجها أنغام، الذي تقدمه عبر قناة dmc، خلال حديثها مع كارول سماحة.

وأكدت أنغام أن كارمن سليمان هي أنسب فنانة تستطيع تقديم سيرتها، وذلك لما تمتلكه من صوت رائع ومميز، مشددة على أن شرطها الوحيد لتقديم هذا العمل هو موافقة أبنائها عليه بعد وفاتها.

وتعيش الفنانة أنغام حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية في عالم تقديم البرامج، وذلك من خلال إطلاق برنامج يحمل اسمها، ويعرض كل أسبوع، وتستضيف خلاله عددا من نجوم الفن والغناء، فضلا عن عدد من الإعلاميين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أنغام أغنية “عارفة قيمتي” ، التي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” يوم 9 من شهر أغسطس\ آب الماضي، وحققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 ملايين مشاهدة، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم.

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