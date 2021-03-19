انغام لـ”صوت بيروت انترناشونال”: اغنية “هو نفس الشوق” مصرية بامتياز

تعتبر انغام مطربة مصر الاولى فهي صاحبة باع طويل في عالم الفن قدمت مئات الاغاني التي احبها الجمهور بلهجات عربية عدة واخر اعمالها كان البوم باللهجة الخليجية . كما طرحت قبل ايام اغنية مصرية بعنوان “هو نفس الشوق” كما تستعد لاصدار البوما مصريا بالاضافة لتسجيلها شارة مسلسل “نسل الاغراب” بطولة احمد السقا واحمد كرارة فماذا تقول انغام لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن كل هذه المشاريع ” البوم “مزح” بدات التحضير له بعد ان اجتمعت مع الامير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد وبدانا باغنيتين هما (مزح واناني) وكانا هذين النصين جاهزين وبعد ذلك توالت الاعمال واستمر التحضير لمدة 6 اشهر وكنت اسجل الاغنيات في فترة الحظر مع بداية انتشار جائحة كورونا وكنت ادخل الاستديو من الليل الى صباح اليوم التالي وعن ردة فعل الجمهور تضيف انغام “لا اتكل على السوشيل ميديا كي التمس نجاح اعمالي بل احب ان ارى تفاعل الناس معي اثناء ادائها على خشبة المسرح فهذا التواصل هو الاصدق بالنسبة للفنان.

اما عن كليب “هو نفس الشوق” قالت انغام انها احبت ان تضع في النصف الاخير من الكليب صور الاشخاص الذين غادروا الحياة من احبائها واقاربها في الفترة الاخيرة مثل عماد عبد الحليم ومحمود ياسين وطارق عاكف ورياض الهمشري وعزت العلايلي وغيرهم كعربون وفاء للحب الذي لا يموت. وعن مكان تصوير الكليب كان في منطقة حلوان في القاهرة وقد اختاره المخرج لانه مصري جدا ويشبه روح الاغنية .

هذا وتستعد انغام لاحياء حفلة على خشبة مسرح المنارة في القاهرة يوم 26 مارس لتقدم جديدها امام الجمهور وتعتبر هذه الحفلة الثانية التي تقدمها انغام على هذا المسرح مع اتخاذ التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي بسبب كورونا.

كما تتحضر انغام لتسجيل شارة المسلسل الصعيدي “نسل الغراب” الذي يجمع احمد السقا وامير كرارة ومي عمر ومجموعة كبيرة من النجوم ومن اخراج محمد سامي والذي سيعرض في شهر رمضان المبارك على عدد من المحطات التلفزيونية والمنصات الرقمية.

وتتابع انغام كلامها انها منشغلة ايضا بتنفيذ البومها المصري التي تتنتجه شركة روتانا. كما كانت قد سجلت اغنية خاصة بوزارة الصحة ضمن منظومة تحيا مصر.

وعن غنائها باللهجات العربية تفيد انغام انها تشعر بالاضافة الى لهجتها الام ان اللهجة الخليجية هي الاقرب اليها رغم انه قدمت اغنية باللهجة اللبنانية من كلمات كاترين معوض والحان هشام بولس.

والاغاني التي نالت اعجابها في الفترة الاخيرة قالت انها تحب اختيارات حسين الجسمي واغنية “البنط العريض” جميلة. وعن استماعها الى اغاني المهرجانات التي يؤديها حسن شاكوش وعمر كمال وغيرهما قالت “انا اسمع اغاني المهرجانات مع الاصحاب واولادي والبعض منها لطيف ويعبر عن بيئة الفنان وهذا ليس عيبا او خطأ. وعما اذا كان لديها مشروع تمثيل قريب “حتى الان لا يوجد عمل استطيع ان اتحدث عنه انما اتمنى ان يعرض علي مشروع مهم واتحدث عنه باسهاب.