الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
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انفصال أحمد العوضي "فنياً" عن ياسمين عبد العزيز؟

منذ 3 دقائق
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على هامش انطلاق أول أيام تصوير فيلم “الإسكندراني”، قال الممثل أحمد العوضي إنه سعيد بتجربة البطولة الأولى التي خاضها في السينما، مع المخرج خالد يوسف.

وأكد العوضي في تصريحات صحافية أنه حريص على تقديم عمل يلقى إعجاب الجمهور، موضحاً: “وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع…. مش للريد كاربت والمهرجانات”.

وأشار إلى أن الجمهور سيُعجب بالعمل وبالقصة التي تدور حولها أحداثه، وأنه يركز على عمله بالقول: “مَن حبّه ربّه حبّب فيه خلقه… ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا”.

وكشف العوضي سبب قراره الانفصال فنياً عن ياسمين عبد العزيز هذا العام، مؤكداً أنهما ارتأيا ذلك في انتظار العثور على سيناريو قوي بعد نجاحهما سوياً في عملين، وهما سيعودان في الوقت والعمل المناسبَين.

وأوضح أنه في صدد الإعلان عن مسلسله الرمضاني الجديد قريباً، وفي الوقت نفسه تحضّر ياسمين لعمل بمفردها ستكشف عنه في الوقت المناسب.

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