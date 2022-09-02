انفصال دنيا بطمة عن زوجها محمد الترك

بعدما تصدرت أنباء انفصال المطربة المغربية دنيا بطمة عن زوجها محمد الترك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رسالة حاول فيها الأخير إصلاح الأزمة بينهما، خرج المنتج البحريني عن صمته ليؤكد وقوع الانفصال.

وقال الترك، في تسجيل صوتي، إن زواجه من دنيا بطمة استمر لعشر سنوات، تجاوزا خلالها العديد من العقبات والمشاكل، مشيرا أن هذه المرة أتت من أشخاص مقربين روجوا لشائعات أدت لانفصال الثنائي.

كما نفى المنتج البحريني الأخبار، التي تم تداولها عقب انتشار خبرونشر محمد الترك، الخميس، مجموعة صور تجمعه بأولاده وزوجته دنيا بطمة، من خلال خاصية “ستوري إنستغرام”، وعلق قائلًا: هذه هي مملكتي اتركونا نعيش بسلام.. ولن أستسلم حتى أجمعكم في صورة واحدة”.

كما كان محمد الترك وجه رسالة اعتذار إلى دنيا بطمة بعد انفصالهما، يطلب فيها مسامحته، قائلاً: “من شيم الرجال الاعتذار، حتى لو لم تكن غلطان”.

في المقابل، تجاهلت دنيا بطمة رسالة اعتذار محمد الترك، واكتفت بعدها بيوم بنشر فيديو من جلسة تصوير خضعت لها على أنغام أغنية “غلبان”، للفنانة السورية أصالة نصري، والتي اعتبرها الجمهور رداً على اعتذار محمد الترك. الانفصال، وهي أن الطلاق تم بعد اكتشاف الفنانة المغربية خيانته لها.