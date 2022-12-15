الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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انفصال غادة عبدالرازق عن زوجها هيثم زنيتا

منذ ساعتين
غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

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انفصلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف العام، دون إعلان الأسباب.

وفوجئ متابعو الفنانة على “إنستغرام” بحذفها صور زوجها، قبل أيام من دخول العام الجديد 2023.

وأكدت غادة في تصريح لـ”ET بالعربي”، أنها انفصلت مؤخرا عن زنيتا “بشكل هادئ وراق، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

وفي مايو\أيار 2022 أعلنت غادة عبدالرازق، عن زواجها من مدير تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “سلطانة المعز” هيثم زنيتا، مشيرة إلى أن عقد القران تم على أن يتم الاحتفال بالزفاف وقضاء شهر العسل عقب انتهاء شهر رمضان.

وأكدت غادة أن تم عقد القران في كواليس التصوير، وشهد على العقد مؤلف العمل إياد إبراهيم والمخرج محمد بكير.

وفي يوليو/تموز الماضي احتفلت غادة، بعيد ميلادها الـ57، وسط أجواء عائلية في منزلها مع زوجها هيثم زنيتا، وشاركت متابعيها، عبر موقع تداول الصور ومقاطع الفيديو “إنستغرام”، مجموعة من اللحظات السعيدة مع أسرتها.

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