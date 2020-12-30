انفصال وزواج ورحيل حزين.. أبرز محطات الوسط الفني في 2020

بالرغم من أخبار جائحة كورونا طغت في عام 2020 ، إلا أن الوسط الفني شهد العديد من المحطات الساخنة منها انفصال أصالة عن زوجها ، وزواج الفنانة غادة عبد الرازق للمرة 12 .

الأشهر الأولى من العام الجاري جاءت هادئة في الوطن العربي فيما يخص الجائحة، وسط ترقب لما تشهده دول العالم، إلا أن الأحداث الساخنة كانت على الصعيد الفني.

جريمة منزل نانسي عجرم

بعد أن افتتحنا العام بجريمة سطو على منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، انتهت بمقتل السارق، وبداية التحقيقات التي اتهم فيها زوج المطربة اللبنانية بالقتل.

تلك القضية التي لم تحسم بعد، وعلى مدار أشهر طويلة تتكشف فيها الحقائق، ويجد فيها الجديد، انتظارا لما سيسفر عنه القضاء اللبناني من أحكام نهائية لإغلاق الملف.

انفصال أصالة

وفي بداية العام، أعلنت المطربة السورية أصالة عن انفصالها الرسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد شائعات استمرت لأشهر تحدثت عن وجود خلافات بينهما، وهو الأمر الذي تم تأكيده في النهاية.

غير أن القصة لم تنته بوقوع الطلاق، بعد أن تجددت في نهاية العام الجاري، حينما عبرت أصالة عن غضبها الشديد من الصورة التي نشرت لطليقها بصحبة الموديل نيكول سعفان، وما تردد عن وجود علاقة تجمعهما.

زواج غادة عبد الرازق

بين الزيجات المميزة التي شهدها الوسط الفني هذا العام، كانت الزيجة الـ 12 للفنانة غادة عبد الرازق، التي فاجأت الجميع بزواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، كما أعلنت ياسمين عبد العزيز عن زواجها من الفنان أحمد العوضي.

هيفاء وهبي ومدير أعمالها

وبعد كثير من الشائعات التي طاردت هيفاء وهبي، وتحدثت عن زواجها من مدير أعمالها محمد وزيري، جاء ما لم يكن في الحسبان، بعد أن تقدمت هيفاء ببلاغات إلى الأجهزة الأمنية في مصر، تتهم فيها وزيري بالاستيلاء على 63 مليون جنيه من أموالها.

ذلك الأمر الذي كان صادما للجميع، واتهمت فيه هيفاء مدير أعمالها باستغلال توكيل حررته له، فقام بالاستيلاء على أموالها من البنوك وإيداعها بحسابه.

ومن جانبه، أكد وزيري أن هيفاء وهبي زوجته، وهو ما ردت عليه النجمة اللبنانية بتكذيبه، واتخاذ كافة الخطوات القضائية من أجل التصدي له.

نجلاء فتحي

كما شهد العام ظهورا نادرا للفنانة نجلاء فتحي، التي اختارت أن تبتعد عن الأنظار طيلة السنوات الماضية، إلا أنها في فيديو قصير قدمت التهنئة لزوج ابنتها بمناسبة عيد ميلاده، فجاء ظهورها للجميع.

ويبدو أن الأحداث الصادمة كانت تنقصها تلك الشائعات التي تناولت صحة الفنانة المصرية عبلة كامل، حيث قيل في البداية إنها اعتزلت التمثيل دون أن يتم تأكيد الأمر، وبعدها تحدث البعض عن مواجهتها لمرض السرطان، وهو ما نفاه زوجها السابق أحمد كمال بشدة، وأعرب عن غضبه من التعرض لها بمثل هذه الأكاذيب.

رحيل حزين

وشهد العام رحيلا حزينا لعدد من النجوم، على رأسهم رجاء الجداوي التي توفيت إثر معاناة مع فيروس كورونا، ومحمود ياسين الذي رحل بسبب وعكة صحية مفاجئة ومعاناة طويلة مع مرض الزهايمر، كما رحل عن عالمنا الفنان حسن حسني.

وجاء انفجار مستودع بيروت منتصف العام الجاري، ليصل الدمار الذي خلفه إلى منزل عدد كبير من نجوم الفن في بيروت، ولعل نادين نسيب نجيب كانت من أبرز الفنانين الذين تضرروا بعدما أصيبت جراء الانفجار وأودعت المستشفى من أجل العلاج.

تكريم فيروز

إلا أن العام شهد ظهورا محببا إلى القلب، حينما تم تكريم السيدة فيروز من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون بأرفع وسام فرنسي، لتظهر جارة القمر في ظهور نادر استحوذ على الأضواء.