انقراض هذه الحيوانات زاد من حرائق الأراضي العشبية

حددت دراسة أنّ فقدان الحيوانات الضخمة في رعي الأرض قبل 50,000 عاماً أدى إلى زيادة كبيرة في حرائق الأراضي العشبية في جميع أنحاء العالم.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: يعتقد أن هذه الحيوانات العاشبة الكبيرة، التي شملت الماموث الصوفي الأيقوني والبيسون العملاق والخيول القديمة، قد انقرضت مع ارتفاع درجة حرارة المناخ.

ومع ذلك، فقد أظهر الخبراء الذين قادوا الدراسة من جامعة ييل أنّ خسارتهم كان لها آثار قاطعة، مع الأعشاب التي لم يعودوا يتناولونها لتوفير الوقود لحرائق الغابات.

وأضاف الفريق أنّ النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على الحاجة إلى النظر في دور الحيوانات العاشبة عند التنبؤ بنشاط الحرائق العالمي في الحاضر والمستقبل. تم إجراء البحث من قبل عالمة البيئة القديمة أليسون كارب من جامعة ييل، كونيتيكت، وزملاؤها.

“أدت هذه الانقراضات إلى سلسلة من العواقب”، قالت الدكتورة كارب، من بينها، أوضحت، انهيار الحيوانات المفترسة وفقدان الأشجار المثمرة التي اعتمدت على الحيوانات العاشبة الكبيرة لتفريق بذورها”.

وأوضحت قائلة: “دراسة هذه الآثار تساعدنا على فهم كيف تشكل الحيوانات العاشبة البيئة العالمية اليوم”. وتساءل الباحثون ما إذا كان فقدان الحيوانات العاشبة العملاقة من المرجح أن يؤدي إلى تراكم العشب الجاف والأوراق والخشب، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في نشاط الحرائق.

في دراستهم، قام الخبراء بتجميع قائمة كبيرة، من الثدييات المفقودة الآن والتواريخ التقريبية التي انقرضت فيها عبر أربع قارات.

وأشار تحليلهم إلى أنّ أمريكا الجنوبية فقدت أكبر أنواع الرعي (83 في المائة من جميع الأنواع)، تليها أمريكا الشمالية (68 في المائة) وأستراليا (44 في المائة) ثم أفريقيا (22 في المائة).

بعد ذلك، قارن الفريق هذه البيانات بسجلات نشاط حرائق الغابات الماضي كما هو مسجل من خلال وجود الفحم في رواسب البحيرات من 410 موقعاً في جميع أنحاء العالم.

ولم يكشف هذا فقط أنّ نشاط الحرائق في الهشيم يزيد في أعقاب انقراض الحيوانات الضخمة، ولكن أنّ القارتين الأميركتين، التي فقدت المزيد من الرعي، شهدت زيادات أكبر في مستويات الحرائق مما كانت عليه في أستراليا وأفريقيا، حيث كانت التغييرات أقل.

وفقاً للدكتورة كارب وزملاؤها، تغيرت المراعي في جميع أنحاء العالم بسبب فقدان الحيوانات العاشبة والحرائق الناتجة وفقدان الأعشاب التي يأكلها الرعي. استغرق الأمر بعض الوقت لمربي الماشية الجدد، بما في ذلك الماشية، للتكيف مع النظم الإيكولوجية الجديدة.

ومع ذلك، لم يتم العثور على أن فقدان أنواع الحيوانات الكبيرة، مثل mastodons وgiant sloths وDiprotodons في أستراليا، والتي تتغذى جميعها على الشجيرات والأشجار، يرتبط بزيادة مماثلة في حرائق الغابات.

وقال الفريق أنّ النتائج تظهر كيف ينبغي لنا أن نفكر في دور رعاة الحيوانات البرية والماشية في التخفيف من حرائق الغابات، خاصة بالنظر إلى تغير المناخ.

وقالت مؤلفة الدراسة وعالمة البيئة كارلا ستافر، أيضاً من جامعة ييل.”هذا العمل يسلط الضوء حقاً على مدى أهمية الرعي في تشكيل نشاط الحرائق”.

“نحن بحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق لهذه التفاعلات إذا أردنا التنبؤ بدقة بمستقبل الحرائق.”