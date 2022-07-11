انهاء التعاقد بين إنتر ميلان وفيدال

قال إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إنه أنهى تعاقده مع لاعب الوسط أرتورو فيدال بالتراضي اليوم الواقع في 11 تموز 2022.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن لاعب منتخب تشيلي (35 عاما) سينتقل إلى فلامنجو البرازيلي مجانا بعد أن خضع لفحص طبي الأسبوع الماضي.

وخاض فيدال 71 مباراة مع إنتر وسجل أربعة أهداف بجميع المسابقات خلال عامين وفاز معه بلقب الدوري في 2020-2021 وبكأس السوبر الإيطالية وكأس إيطاليا بالموسم الماضي.

وذكر إنتر في بيان “يود النادي توجيه الشكر لأرتورو على عامين مع الفريق توج فيهما بثلاثة ألقاب”.

وانضم فيدال، الذي لعب 133 مباراة مع تشيلي وأحرز 32 هدفا، إلى إنتر من برشلونة وسبق له تمثيل يوفنتوس وبايرن ميونيخ.

وكان إنتر وصيف بطل الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطتين خلف غريمه البطل ميلان.