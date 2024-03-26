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انهيار أحد أعلى الجسور في العالم إثر اصطدام سفينة به

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - مارس - 2024 10:54 صباحًا
جسر في بالتيمور الأمريكية

جسر في بالتيمور الأمريكية

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أفادت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء 26 مارس/آذار مارس/آذار 2024، إن إجزاء من جسر كي في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية انهارت وسط احتمالات بسقوط عمال في النهر بعد تقارير إعلامية عن اصطدام سفينة شحن بالجسر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن حجم الأضرار التي لحقت بالجسر البالغ طوله ثلاثة كيلومترات لم يتضح بعد.

وكتبت هيئة النقل بولاية ماريلاند في منشور على إكس “أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي. وجاري إعادة توجيه حركة المرور”.

ولم تستجب شرطة بالتيمور ولا إدارة الإطفاء بالمدينة لطلبات للتعليق.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع قتلى.

    المصدر :
  • رويترز

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