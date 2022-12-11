الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
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اهم محطات لوسي الفنية في عيد ميلادها الـ 61

منذ 22 دقيقة
الراقصة المصرية لوسي

الراقصة المصرية لوسي

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تحتفل اليوم الفنانة لوسي بعيد ميلادها الـ61، حيث ولدت يوم 11 ديسمبر عام 1960، واتجهت للرقص في بدايتها الفنية ثم تركته من أجل خوض تجارب التمثيل التي برعت فيها وقدمت ما يقترب من 70 عمل من بيهنم سينما ودراما فضلًا عن مشاركتها في المسرح.

إنعام سعد محمد عبد الوهاب، والمعروفة باسم لوسي فنانة شاملة، من أهم الراقصات اللاتي دمجن بين الرقص الشرقي والاستعراضات والتمثيل، وقدمت أدوارًا تركت بصمة في التلفزيون والسينما المصرية وبدأت حياتها الفنية كراقصة شرقية ثم عملت بأدوار صغيرة كممثلة إلى أن بدأت أدوارها تكبر خطوة بخطوة فتركت الرقص وتفرغت للتمثيل.

نشات الفنانة لوسي في إحدى حواري شارع محمد علي، حيث كانت تتنقل من فرح إلى حفلة لتشارك بفقرات الرقص الشرقي، ولكن عندما جاءتها فرصة التمثيل تركت إهتمامها بالرقص متجهه إلى التمثيل عبر مجموعة من الأدوار الصغيرة.

قدمها الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة لتشارك في مسلسل ليالي الحلمية الجزء الأول، ورغم رفض المخرج إسماعيل عبد الحافظ مشاركة لوسي في المسلسل ولكن تمسك بها أسامة أنور عكاشة حتى وافق المخرج على مشاركتها.

وفي لقاء أخر قالت: أنا مش خايفة إني أموت وأنا لابسة بدلة الرقص لأني مابعملش حاجة في الخفاء، وأضافت: التعري هو سبب شهرة الراقصات الأجانب في مصر.

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