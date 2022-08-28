ايمن بهجت قمر يكتب فيلم يحكي قصة حياة شيرين

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة علي برنامج ” ET بالعربي”، من خلال مداخلة هاتفية تحدثت فيها عن أعمالها الجديدة.

وصرحت شيرين، أنها تستعد لتصوير فيلم سينمائي جديد يحكى عن قصتها من تأليف أيمن بهجت قمر، والتصوير عقب الإنتهاء من كتابته.

وأشارت إلى أنها تستعد لطرح العديد من الأغاني خلال الفترة المقبلة، وستبدأ بأغنية المترو التي انتهت من تسجيلها مؤخرا، ويستكمل الموزع طارق مدكور اللمسات النهائية حتى تكون جاهزة للطرح.

وفي سياق متصل، أكدت النجمة شيرين عبد الوهاب بعفويتها المعتادة على تقديرها وعلى العلاقة الطيبة التى تجمعها بالنجم الكبير الهضبة عمرو دياب، وذلك من خلال منشور لها على “ستوري انستyرام”.

وكتبت شيرين على خاصية “ستوري”، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” ، “احلى حاجة فالدنيا دي عمرو دياب”، لتنفي بتلك الكلمات الرقيقة كل ما تردد في الآونة الأخيرة حول وقوع خلاف آخر بينها وبين الهضبة بسبب وقوفه لصف طليقها حسام حبيب، كما يقول البعض عبر مواقع التواصل، وما تردد من شائعات في هذا السياق.