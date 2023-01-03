ايمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان بمولودهما الاول

كشفت مصادر مقربة للنجمة إيمى سمير غانم، إنها رُزقت بطفلها الأول من زوجها النجم حسن الرداد.

وأكدت المصادر، أن النجمة إيمي رزقت صباح اليوم بمولودها الأول، وخلال فترة الحمل نشرت إيمي أكثر من صورة لها عبر حسابها على إنستغرام، أظهرت شكل حملها وكانت تتعمد إيمى إخفاء بروز البطن وشكلها من خلال ارتداء الملابس الواسعة والفضفاضة.

وتلقى النجمان المباركات والتهاني بعد وصول طفلهما الأول، وانهالت التعليقات على حساب إيمي سمير غانم يباركون لها على مولودها الأول.

وأشارت المصادر، أنها تفكر في تسمية الطفل “سمير” على اسم والدها الراحل سمير غانم.

الجدير بالذكر أن إيمى هنأت زوجها الفنان حسن الرداد بعيد ميلاده الذى يوافق الاثنين 2 يناير، وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستغرام.

وكتبت إيمى سمير غانم: “كل سنة وأنت طيب يا أحلى وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر آلاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك ربنا يحفظك وينجحك وتعمل كل اللي نفسك فيه”.