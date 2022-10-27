ايندهوفن يهزم أرسنال ويحجز مقعدا في دور 16 بالدوري الأوروبي

انتزع ايندهوفن مكانا في دور 16 للدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على أرضه على أرسنال (الخميس 27-10-2022)، بينما عزز لاتسيو فرصه في العبور إلى المرحلة التالية بفوزه 2-1 على ميتيالاند الدنمركي.

وتقدم الفريق البلجيكي رويال يونيون سان جيلواز للدور التالي بانتزاعه صدارة المجموعة الرابعة عقب فوزه 2-صفر على مالمو، بينما تغلب أونيون برلين متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني على براجا 1-0 ليتجاوزه نحو المركز الثاني بفارق نقطتين عن منافسه البرتغالي.

وانتهت البداية المثالية لآرسنال، المتأهل بالفعل، في المجموعة الأولى بينما ضمن أيندهوفن عبوره إلى مرحلة خروج المغلوب بعد هزيمة بودو/جليمت النرويجي 2-1 أمام زوريخ في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وتم الغاء هدفين سجلهما إيندهوفن في الشوط الأول بداعي التسلل، لكنه تقدم بجدارة عن طريق جوي فيرمان في الدقيقة 55 عندما سدد كرة بالقدم اليسرى في مرمى آرون رامسدال قبل أن يسجل البديل لوك دي يونج الهدف الثاني من ضربة رأس بعدها بلحظات.

ودفع ميكل أرتيتا مدرب أرسنال ببوكايو ساكا وجابرييل جيسوس لمحاولة إنقاذ أي شيء في المباراة، لكن الفريق الإنجليزي فشل في إيجاد طريقة لتجاوز إيندهوفن المتراجع للدفاع، الذي بات خلف الفريق اللندني بفارق نقطتين مع تبقي مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات.