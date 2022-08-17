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ايهاب توفيق يتعرض لوعكة صحية.. ويكشف تطورات حالته

منذ 21 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2022 9:31 مساءً
ايهاب توفيق

ايهاب توفيق

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طمأن الفنان إيهاب توفيق، جمهوره على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية، التي استدعت إلى إلغاء حفله في تونس وكان مقرر أن يقام، أمس الثلاثاء 16 أغسطس.

كتب إيهاب توفيق عبر حسابه بموقع “فيسبوك”،: “الحمد لله.. أنا بخير دلوقتي بعد تفتيت الحصوة، كل الشكر لكل من سأل عني، وأشكركم من كل قلبي علي محبتكم وتمنياتي لكم بكل الصحة”.

وكان الحساب الرسمي لتوفيق عبر “إنستغرام”، كتب تفاصيل الحالة الصحية له، وجاء به: “بالكشف على المريض المذكور تبين أنه يعاني من مغص كلوي أيسر حاد مع ارتفاع درجة الحرارة وبعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلى ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة”.

وكان إيهاب توفيق، قد طرح خلال شهر نوفمبر الماضي فيديو كليب “أنت اختياري” على يوتيوب، وهي من كلمات وألحان محمد رفاعي، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب في الإمارات وتحديدًا مدينة دبي، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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