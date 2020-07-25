بأمر من كورونا.. تأجيل “كرنفال ساو باولو” الشهير في البرازيل

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ضحية جديدة من ضحايا فيروس كورونا المستجد ، وهذه المرة كرنفال ساو باولو الشهير والذي يقام كل عام في البرازيل .

أعلن رئيس بلدية ساو باولو برونو كوفاس، إرجاء كرنفال أكبر مدينة في البرازيل إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول لدى إعلانه تأجيل أكبر احتفالات سنوية في المدينة “كل مدارس السامبا وفرق “بلوكوس” (عروض في الشارع) في الكرنفال تدرك أنه يستحيل تنظيم الكرنفال في فبراير/شباط المقبل”.

وأضاف كوفاس أن الموعد الجديد للكرنفال لم يحدد بعد لكن قد يكون في نهاية مايو/أيار أو مطلع يوليو/تموز 2021.

وتعتبر ولاية ساو باولو برمتها الأكثر تضررا من جائحة (كوفيد-19) التي تسببت بوفاة 20894 شخصا فيها وإصابة 452007، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويعتبر كرنفال مدينة ساو باولو البالغ عدد سكانها 12 مليونا من الأهم في البرازيل. وقد استقطبت النسخة الأخيرة منه 120 ألف شخص أتوا لرؤية مدارس السامبا تقدم عروضا على جادة انيمنبي.

أما مسيرات “بلوكوس” الموسيقية الراقصة التي تعم الشوارع على مدى أسابيع فقد تابعها أكثر من 15 مليون شخص بحسب رئيس البلدية.

ويؤمن الكرنفال الذي يتطلب تحضيرات تمتد على أشهر، عائدات مالية كبيرة للبلديات.

وفي ريو دي جانيرو التي تشهد أكبر كرنفال في البلاد يستقطب ملايين السياح سنويا، أعلنت 5 مدارس سامبا رئيسية قبل فترة قصيرة رغبتها بإرجاء المهرجان.

وقالت هذه المدارس إنها تتمنى عدم تنظيم الكرنفال طالما اللقاح غير متوافر.

وقد أدى وباء (كوفيد-19) حتى الآن في البرازيل إلى أكثر من 84 ألف حالة وفاة مع إصابة أكثر من 2,3 مليون شخص. وهو لا يزال ينتشر.

ويستحيل احترام إجراءات الوقاية خلال الكرنفال. فكل مدرسة تقوم بعرض بمشاركة نحو 3 آلاف عضو يرقصون وهم متلاصقون ويغنون على طول المسار مدة تزيد عن ساعة.