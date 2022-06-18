بإطلالة جريئة.. دينا الشربيني تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة دينا الشربيني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مجموعة صور جديدة لها بإطلالة جريئة.

وخطفت دينا الشربيني الأنظار في أحدث ظهور لها حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية بدلة أبرزت مفاتن جسدها، وارتدت اكسسوارات ضخمة للتناسب مع إطلالتها.

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة دينا الشربيني عرض مسلسل وفيلم جديدين خلال الفترة المقبلة، وهما “آخر دور” المكون من 12 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريباً، وفيلم “يوم 13” الذى انتهت دينا من تصويره منذ عامين وتم تأجيله، حيث يبدأ صناعه في عمليات الدعاية بطرح تيلر تشويقى على السوشيال ميديا خلال الأيام المقبلة.

وانتهت دينا الشربيني من تصوير مسلسلها “آخر دور” قبل شهر رمضان الماضي مباشرة، وينتمي لنوعية الأعمال التشويقية الغامضة، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

أما فيلم “يوم 13” فتدور أحداثه فى إطار رعب مثير، ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ 3D، ويشارك في بطولته أحمد داود، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.