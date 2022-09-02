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"باردو".. للمرة الأولى على نتفليكس قبل الإنترنت

منذ 33 ثانية
شعار منصة نتفليكس

شعار منصة نتفليكس

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وافقت نتفليكس، عملاق البث الأمريكي، على عرض أحدث فيلم “باردو” الحائز على جائزة الأوسكار، في دور السينما قبل بثه على الإنترنت.

ويمثل عرض فيلم المخرج أليخاندرو جونزاليس إيناريتو في دور العرض أولا، خرقا من جانب نتفليكس لآلية عرض أعمالها المعتادة.

وفيلم (باردو، فولس كرونيكل أوف هاندفول أوف تروثز) “باردو-السجل الكاذب لحفنة من الحقائق”، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي، عبارة عن ملحمة مدتها ثلاث ساعات تستعرض ذكريات ومخاوف صحفي مكسيكي يتأمل رحلته في الحياة.

وقال إيناريتو للصحفيين “أنا ممتن جدا لنتفليكس لأنها لم تعطني دعما وحرية كاملين فحسب، وإنما سمحت لي بعرض هذا الفيلم لمدة سبعة أسابيع في العديد من دور السينما بالمكسيك والولايات المتحدة”.

وأضاف “هذا شيء غير مسبوق أقدره حقا”، معبرا عن شعوره بأن فيلمه الناطق باللغة الإسبانية سيستفيد من عرضه في السينما.

وقالت نتفليكس إن “باردو” سيُعرض في دور السينما بالمكسيك ابتداء من 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي دور عرض أمريكية محددة اعتبارا من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل عرضه على موقعها في 16 ديسمبر/ كانون الأول.

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