باريس سان جيرمان يفتقد نيمار ومبابي في مباراته أمام تولوز

سيفتقد باريس سان جيرمان نجمه نيمار عندما يواجه تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (السبت 4-2-2023) بعد استبعاد اللاعب البرازيلي بسبب آلام عضلية.

وقال باريس سان جيرمان في بيان “بعد إصابته بآلام في العضلة الضامة لا يزال نيمار يتعافى ويتدرب بشكل فردي… سيستأنف التدريبات مع الفريق مطلع الأسبوع المقبل”.

ويفتقد باريس سان جيرمان بالفعل جهود كيليان مبابي الذي سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ ستبعده عن مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ في 14 فبراير شباط.

وقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان “غياب نيمار وكيليان أمر مؤسف لأن الانسجام بين ثلاثي الهجوم كان رائعا… الفرصة سانحة الآن للاعبين الذين سيظهرون بجوار ليو (ليونيل ميسي) لاغتنام الموقف”.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 51 نقطة من 21 مباراة بفارق خمس نقاط عن صاحب المركز الثاني أولمبيك مرسيليا.