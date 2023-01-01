باريس سان جيرمان يتكبد أول هزيمة في الدوري الفرنسي

فاز لانس 3-1 على باريس سان جيرمان ليكبد حامل اللقب أول هزيمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ويقلص الفارق بينهما (الأحد 1-1-2023).

وخاض باريس سان جيرمان المباراة في غياب نيمار، الموقوف لطرده في المباراة الماضية أمام ستراسبورج، وليونيل ميسي الذي ما زال في راحة بعد الفوز بكأس العالم.

وتوقف رصيد فريق المدرب كريستوف جالتييه عند 44 نقطة من 17 مباراة متقدما بأربع نقاط على لانس ثاني الترتيب.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بعد خمس دقائق عندما ارتدت الكرة من الحارس جيانلويجي دوناروما لتتهيأ أمام بشيمسواف فرانكوفسكي الذي سددها مباشرة في المرمى.

وبعد ذلك بثلاث دقائق، أدرك هوجو إكيتيكي التعادل لباريس سان جيرمان إذ وصل أولا إلى تمريرة عرضية قبل الحارس بريس سامبا.

وأعاد لوي أوبندا التقدم للانس بتسديدة منخفضة في الدقيقة 28 بعد تمريرة من سيكو فوفانا.

وحسم أليكسيس كلود-موريس فوز لانس بعد دقيقتين من الشوط الثاني.