باريس سان جيرمان يخطط لضم رياض محرز

يبدو أن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في الصيف المقبل، تزداد مع رحيل بعض الأسماء عن الفريق الباريسي.

وارتبط اسم محرز بالانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا الذي يقترب من الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

دي ماريا لن يكون الراحل الوحيد عن باريس سان جيرمان، حيث كشف موقع “فوت سير 7” عن تخطيط النادي الفرنسي لبيع نجمه الإسباني بابلو سارابيا الذي قام بإعارته لسبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الموسم الحالي، لتمويل صفقة التعاقد مع محرز.

ووفقا لنفس المصدر، فإن بطل فرنسا أبدى استعداده لدفع مبلغ 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يجدد محرز عقده مع “السيتيزنس” الذي ينتهي في عام 2023، وسط تواتر أخبار عن خروجه من حسابات الفريق الجديد الذي ينوي المدرب الإسباني بيب جوارديولا بناءه.

وسبق لرياض محرز أن تألق بشكل لافت أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 3 أهداف من جملة 4 مباريات خاضها ضده.

يذكر أن النجم الجزائري بدأ مسيرته الكروية في فرنسا، حيث لعب لفائدة ناديي سارسال وكمبار الهاويين، قبل أن ينتقل للوهافر في عام 2010.