باريس سان جيرمان يكشف عن صفقته الجديدة

قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إنه ضم المهاجم هوجو إكيتيكي من ستاد رانس على سبيل الإعارة مع حق الشراء.

وذكرت صحيفة ليكيب أن بطل الدوري كان يتطلع لشراء المهاجم البالغ عمره 20 عاما مقابل 35 مليون يورو (35.30 مليون دولار) لكنه لم يتوصل لاتفاق مع رانس، ليكتفي بضمه على سبيل الإعارة.

وأحرز إكيتيكي، مهاجم منتخب فرنسا تحت 20 عاما، 11 هدفا بجميع المسابقات مع رانس في الموسم الماضي.

ويستهل باريس سان جيرمان الموسم الجديد بمواجهة نانت في كأس السوبر الفرنسية في 31 يوليو تموز، قبل أن يحل ضيفا على كليرمو في افتتاح الدوري في السادس من أغسطس آب.

وأعلن باريس سان جيرمان الخميس عن تعاقده مع لاعب الوسط فيتينيا من بورتو البرتغالي لمدة خمس سنوات.

وفيتينيا (22 عاما) هو أول صفقة لسان جيرمان هذا الصيف وذكرت وسائل إعلام محلية أن قيمة الانتقال بلغت نحو 40 مليون يورو (41.92 مليون دولار).

وخاض فيتينيا 59 مباراة وسجل أربعة أهداف مع الفريق البرتغالي منذ انطلاقته في 2020.

وساعد بورتو في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي بجانب كأسين محليتين وخاض ثلاث مباريات مع منتخب البرتغال.

وقال فيتينيا في مقابلة نشرها موقع سان جيرمان على الانترنت “ينتظرني تحد كبير ولا أطيق الانتظار للبدء. سأحاول اللعب بطريقتي ومساعدة الفريق في تحقيق أهدافه بأكبر قدر ممكن”.