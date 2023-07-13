باريس سان جيرمان يُعلن عن ثالث صفقاته

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي عن تعاقده مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

ونجح باريس سان جيرمان في ضم أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مثل ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو.

🆕✍️ Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer la signature de Cher Ndour.

Le milieu de terrain de 18 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le Club. Il portera le numéro 27.#WelcomeNdour — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 12, 2023

ووقع النادي الفرنسي مع اللاعب الشاب الإيطالي، شير ندور، البالغ من العمر 18 عامًا بعد انتهاء عقده في الموسم الماضي مع بنفيكا.

ويمثل ندور منتخب إيطاليا تحت 20 عامًا، حيث لعب مع الأتزوري للشباب في 7 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

وستكون مدة عقد ندور مع باريس سان جيرمان 5 سنوات ليستمر مع الفريق الفرنسي حتى 30 يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 27.