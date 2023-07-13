الخميس 25 ذو الحجة 1444 ﻫ - 13 يوليو 2023 |
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باريس سان جيرمان يُعلن عن ثالث صفقاته

منذ 34 دقيقة
شعار نادي باريس سان جيرمان

شعار نادي باريس سان جيرمان

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أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي عن تعاقده مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

ونجح باريس سان جيرمان في ضم أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مثل ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو.

ووقع النادي الفرنسي مع اللاعب الشاب الإيطالي، شير ندور، البالغ من العمر 18 عامًا بعد انتهاء عقده في الموسم الماضي مع بنفيكا.

ويمثل ندور منتخب إيطاليا تحت 20 عامًا، حيث لعب مع الأتزوري للشباب في 7 مباريات وسجل هدفًا واحدًا.

وستكون مدة عقد ندور مع باريس سان جيرمان 5 سنوات ليستمر مع الفريق الفرنسي حتى 30 يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 27.

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