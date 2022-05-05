باستثناء إليسا… نجوم لبنان غائبون

منذ سنوات طويلة اعتاد نجوم الغناء في لبنان على تقديم أغنيات جديدة قبل أيام من عيد الفطر السعيد.

وإذ كان هذا العيد مهماً جداً لهؤلاء لأن الحفلات والمهرجانات الغنائية تكون مزدحمة في لبنان وكل أنحاء العالم العربي.

لكن منذ سنتين ومع إندلاع ثورة ١٧ تشرين واشتداد الأزمة الاقتصادية والإجتماعية من ثم إنتشار جائحة كورونا، باتت حسابات المطربين اللبنانيين مختلفة ومنهم من أعتمد إطلاق الأغنيات المنفردة بعدما تعذر طرح ألبومات كاملة مع بعض الإستثناءات وغيرهم ممن غابوا كليا عن طرح أي جديد.

ومن أبرز الغائبين شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم التي مر على صدور آخر عملين، لها نحو ٨ أشهر ويقال إنها حتى الان لم تعثر على العمل المناسب لتعود به إلى الساحة الغنائية.

كما كان متوقعاً أن تطرح النجمة نانسي عجرم أغنية “ديو” جمعتها مع “الدي جي” العالمي مارشميلو لكنها تأخرت، وأيضاً غاب كل من وائل كفوري وراغب علامة وعاصي الحلاني ونوال الزغبي وفارس كرم وغيرهم عن تقديم أي جديد في عيد الفطر.

لكن الوحيدة التي تجرأت على طرح جديدها هي اليسا من خلال “ديو” جمعها مع النجم المغربي سعد لمجرد يحمل عنوان “من أول دقيقة” وقد نفذ هذا العمل في باريس، وقد أثار جدلاً من لحظة صدوره فهناك أشخاص أحبوه وآخرين وجدوه عاديا وتمنوا لو أن اليسا قدمت ديو مع مطرب آخر لكن للأمانة الأغنية رومانسية جميلة وإحساس اليسا طاغ كما أن استخدام سعد لمجرد طبقة عالية في الاداء أعطى العمل رونقا خاصا. إذا غاب نجوم لبنان وحضرت اليسا وحيدة.